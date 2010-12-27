Требуется продвижение группы в linkedin

Работаю на бесплатную русскую газету ReklamaMiami. Сделал им сайт reklamamiami.ru. Потихоньку наполняю его. Газета специализируется бесплатная, но объявления в ней платные тем и зарабатывает. Я обзваниваю клиентов с предложением разместить объявления в газете. Так ...