Добрый день. Требуется прогнать сайт. Качественно, на совесть. Описания и ключевики предоставим. Оплата после предоставления отчета. Ищем долгосрочное сотрудничество. Нужен проверенный, надежный, ответственный человек. Жду Ваших предложений по ...
Вывести в топ 3 яндекса и гугла
Здравствуйте. Необходимо продвинуть следующие ключевики в топ 3 яндекса и гугла:
- интернет магазин детских товаров
- магазин детских товаров
для этой страницы http://kinder.zp.ua/
- купить коляску детскую
- детские коляски
для этой страницы http://kinder.zp.ua/strollers.html
- коляски прогулочные
- коляска трость
для этой страницы http://kinder.zp.ua/strollers/pleasure-strollers.html
Каждая страница оптимизирована под свои запросы.
Пишите цены и сроки, для каждого ключевика отдельно.
Примите во внимание, что доменное имя вскоре поменяется на всеукраинское либо международное.
Заявки фрилансеров
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