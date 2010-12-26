Требуется качественный прогон

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки126 просмотров

Добрый день.

Требуется прогнать сайт. Качественно, на совесть. Описания и ключевики предоставим. Оплата после предоставления отчета. Ищем долгосрочное сотрудничество. Нужен проверенный, надежный, ответственный человек.

Жду Ваших предложений по цене и срокам.

Спасибо.

14 лет назад
verenlen
Леонид 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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