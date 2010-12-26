Поднять тиц

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Закрыт1 заявка135 просмотров

Необходимо поднять тиц следующим сайтам http://privateventure.ru/ http://germanytechnology.ru/ http://newletters.ru/ http://ermakovg.livejournal.com/ до 1000 пунктов. Обязательно легальные методы (без бана яндексом).

Сайт не должен попасть в бан за такую накрутку, по этому этот вопрос самый главный.

ТИЦ не должен падать, примерно, на протяжении 6 месяцев.

Оплата должна дыть единоразово.

Покупки ссылок на Sape не интересуют

Оплата по факту (уже обманул один человек на этом сайте).

Или пишите свои варианты!

14 лет назад
indigo2233
Георгий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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