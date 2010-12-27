Раскрутка по словам

Наша компания ищет партнера по SEO оптимизации и раскрутке в поисковиках.

На данный момент следующий запрос:

-- сделать в топ-3 и топ-10 на слова : "єврорубероїд", металочерепиця ит.д. Всего 5 слов. На гугле и на яндексе.

Еще вопрос: можно ли в европейском инете вывести топ-3 и топ-10?

Нам нужно две суммы: одноразовая и потом помесячно.

И нужны ключевые слова по которым вы уже вывели сайты и какие сайты.

Надеемся на партнерские отношения.