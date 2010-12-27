Нужно набрать 300 тысяч участников пишыте цены и сроки
Раскрутка по словам
Наша компания ищет партнера по SEO оптимизации и раскрутке в поисковиках.
На данный момент следующий запрос:
-- сделать в топ-3 и топ-10 на слова : "єврорубероїд", металочерепиця ит.д. Всего 5 слов. На гугле и на яндексе.
Еще вопрос: можно ли в европейском инете вывести топ-3 и топ-10?
Нам нужно две суммы: одноразовая и потом помесячно.
И нужны ключевые слова по которым вы уже вывели сайты и какие сайты.
Надеемся на партнерские отношения.
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