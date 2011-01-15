Добрый день. Необходимо внутренняя оптимизация, маркетинговый аудит сайта с последующей доработкой, добавлением фишек (кнопки мне нравиться, следуй за мной и т.д.). Цена варьируется в зависимости от ваших ...
Оптимизация сайта под поисковые системы
Необходимо произвести комплексную оптимизацию сайта под поисковые системы (мета-теги и все такое прочее). Сайт и домен абсолютно новые и нигде ранее не регистрировались. После оптимизации провести регистрацию в основных поисковых системах. С успешным исполнителем данной работы будет рассматриваться долгосрочное сотрудничество по комплексному продвижению сайта.Домен kitshina.ru
Рассматриваются конкретные предложения с желаемым размером оплаты.
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