Оптимизация сайта под поисковые системы

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен18 заявок293 просмотра

Необходимо произвести комплексную оптимизацию сайта под поисковые системы (мета-теги и все такое прочее). Сайт и домен абсолютно новые и нигде ранее не регистрировались. После оптимизации провести регистрацию в основных поисковых системах. С успешным исполнителем данной работы будет рассматриваться долгосрочное сотрудничество по комплексному продвижению сайта.Домен kitshina.ru

Рассматриваются конкретные предложения с желаемым размером оплаты.

14 лет назад
kitshina
Максим 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$150
7 дней
Отличный исполнитель. Работает быстро и качественно. Всегда на связи. В полном объеме отвечает на интересующие вопросы относительно проекта. Рекомендую. Спасибо.
Приятно иметь дело с Максимом. Ставит четкие задачи, оплата своевременно.

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад

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