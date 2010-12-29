Продвижение блога о Форекс

Доброго дня, необходимо комплексное продвижение нового форекс блога asiaforex.ru . Нужна «белая раскрутка».

Сайт должен стать интересным, познавательным для посетителей и доходным* для владельцев.

*Доходным – через 2-3 месяца сайт уже должен окупать затраты на продвижение и приносить прибыль.

Необходимо в процессе раскрутки показывать и рассказывать администратору блога, о всех применяемых методах. Небольшое обучение азам. Так же привлечение его для публикации новостей, поиска информации и т.д.

Необходимы:

 Внутренняя оптимизация.

 Совместный подбор ключевых слов/фраз(уже есть небольшой список, необходима его доработка).

 Написание контента.

 Регистрация в поисковых машинах.

 Регистрация в каталогах именно форекс/финансовой направленности.

 Совместный поиск подобных ресурсов и покупка выгодных ссылок, на наш ресурс(планируется очень планомерное развитие в данном направлении, дабы не привлечь негативного внимания поисковых машин).

 Продвижение в 2-х соц. сетях (твиттер, ЖЖ).

 Ваши предложения.

Чего мы хотим в итоге:

Выского Яндекс тИЦ, Google PR. Что это значит:

Высокий Яндекс тИЦ – от 100

Высокий Google PR – от 5

Посещаемость не менее 500 живых юзеров в день.

Сроки - до 6 месяцев.

Оплата оговаривается заранее и выплачивается по достижению целей. Планируется сотрудничество на постоянной основе.