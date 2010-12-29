Раскрутка сайта strans.com.ua

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Задача: достичь показателя минимум в 500-600 посетителей в день на сайте http://strans.com.ua

Сайт существует около 2-3 лет. 3 месяца назад сделали ре-дизайн.

Делали покупку ссылок и прогон по каталогах но результата в изменении количества посетителей это не дало. Хотя по ключевым словам сайт занимает 1-10 место в поисковиках.

Вообщем жду ваших предложений цены и сроков.