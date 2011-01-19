Задачи для оптимизатора из Спб

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки190 просмотров

Есть сайт, замусоренный неоптимизированными статьями и всякой бякой(

Есть статьи от копирайтера, есть 15 запросов, по которым надо продвигать сайт

Задача: Привести сайт в порядок + Выложить статьи копирайтера и оптимизировать их

На начало работы бюджет скромный, но если сайт продвинется в Топ 10 по многим запросам - тогда будет премия

Жду предложений! Ссылку на сайт буду давать при личном общении

14 лет назад
MrMars
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

evgenii_smade
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$50
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший в общении человек. Динамичный. Ставит чёткие и ясные задания. Очень приятно работать с таким работодателем.

Заявки фрилансеров

evgenii_smade
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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