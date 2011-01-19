Задачи для оптимизатора из Спб

Есть сайт, замусоренный неоптимизированными статьями и всякой бякой(

Есть статьи от копирайтера, есть 15 запросов, по которым надо продвигать сайт

Задача: Привести сайт в порядок + Выложить статьи копирайтера и оптимизировать их

На начало работы бюджет скромный, но если сайт продвинется в Топ 10 по многим запросам - тогда будет премия

Жду предложений! Ссылку на сайт буду давать при личном общении