Дорогие друзья фрилансеры, доброго времени суток, срочно нужен человек, который разбирается в Джумле, проблемы с сайтом, наш программист в отпуске, обратиться не к кому, сайт не работает, если кто сейчас свободен, огромная просьба отписаться, кто ...
- Системное программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
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Уважаемые фрилансеры, просьба ознакомиться с проектом, , интересует точно такая же галерея как на данном сайте. http://www.banderos.ru/photo.html На привью в общем альбоме фотографии черно белые, когда на них пользователь наводит курсор ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Поздравляю всех с новым годом. Успехов в наступившем году! Привлечения целевой аудитории Интересует привлечение целевой аудитории на сайт. Сайт ориентирован на ночные и дневные мероприятия, ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
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Здравствуйте. Просьба разработать баннер флэш баннер с нуля. Размер 648х78 Тема - "фотосессии и фоторепортажи от сайта ...." Основные условия это черный фон, и по краям баннера ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
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Добрый день, ребят у кого есть опыт работы с джумлой, у нас есть готовый макет, его надо вставить на сайт, сайт находится на джумле, кто возьмется? Срочно нужна помощь.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад