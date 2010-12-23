bezpafosa

Петров bezpafosa

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Сломался сайт. Срочно нужна помощь!

    Дорогие друзья фрилансеры, доброго времени суток, срочно нужен человек, который разбирается в Джумле, проблемы с сайтом, наш программист в отпуске, обратиться не к кому, сайт не работает, если кто сейчас свободен, огромная просьба отписаться, кто ...

    Joomla
    Системное программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка галереи для сайта. Движок Джумла.

    $50

    Уважаемые фрилансеры, просьба ознакомиться с проектом, , интересует точно такая же галерея как на данном сайте. http://www.banderos.ru/photo.html На привью в общем альбоме фотографии черно белые, когда на них пользователь наводит курсор ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка молодежного сайта.

    $100

    Поздравляю всех с новым годом. Успехов в наступившем году! Привлечения целевой аудитории Интересует привлечение целевой аудитории на сайт. Сайт ориентирован на ночные и дневные мероприятия, ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка флеш баннера для сайта

    $10

    Здравствуйте. Просьба разработать баннер флэш баннер с нуля. Размер 648х78 Тема - "фотосессии и фоторепортажи от сайта ...." Основные условия это черный фон, и по краям баннера ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Помочь сверстать дизайн для сайта.

    $50

    Добрый день, ребят у кого есть опыт работы с джумлой, у нас есть готовый макет, его надо вставить на сайт, сайт находится на джумле, кто возьмется? Срочно нужна помощь.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Arctos
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$90
10 баллов
14 лет назад
Помочь сверстать дизайн для сайта.
Joomla
Отличный заказчик! В сотрудничестве проявил доброжелательность, порядочность, ответственность и оперативность. Рекомендую!
Очень рад нашему сотрудничеству, Михаил настоящий профессионал своего дело, очень помог нашему проекту, приятен в общении, даже выполнил несколько задач, которые не входили в его обязанности, надеюсь на дальнейшую совместную работу, рекомендую, как человека знающего свою дело до мелочей!
Ответный отзыв
mestkom
Юрий 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
$16
10 баллов
14 лет назад
Разработка флеш баннера для сайта
Отличный заказчик: ясная начальная постановка задания, четкие ответы на встречные вопросы и своевременная оплата. Рад сотрудничеству!
Хороший фрилансер, быстро и качественно справился с поставленной задачей, следующий раз, уже знаю к кому буду обращаться! Приятный в общении человек. Рекомендую
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