Дорогие друзья фрилансеры, доброго времени суток, срочно нужен человек, который разбирается в Джумле, проблемы с сайтом, наш программист в отпуске, обратиться не к кому, сайт не работает, если кто сейчас свободен, огромная просьба отписаться, кто ...