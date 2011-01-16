Разработка галереи для сайта. Движок Джумла.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки150 просмотров

Уважаемые фрилансеры, просьба ознакомиться с проектом, , интересует точно такая же галерея как на данном сайте.

http://www.banderos.ru/photo.html

На привью в общем альбоме фотографии черно белые, когда на них пользователь наводит курсор они становятся, цветными, при входе в выбранный альбом, привью так же открываются черно белыми как здесьhttp://www.banderos.ru/photo/semki_klipa_ne_pod_etim_solnczem.html после того как пользователь выбрал понравившуюся ему фотографию, он на нее нажимает, и она открывается уже в большом размере, а на привью становится цветной и выделяется из общей картины, которые остаются черно белыми и ждут пока их посмотрят

Вообщем полностью усовершенствовать галерею, что бы она максимально быстро и удобно работала для наших пользователей.

Еще такая просьба сделать удобную загрузку фото архивом (Rar или Zip) для галереи, что бы разом закидывать по 150-200 фото, а не грузить по одной (через админку)

Время данное на проект очень ограничено, если у кого то есть опыт, просьба, сразу выходить на связь, в личку, о цене договоримся, в зависимости от опыта и портфолио.

С уважением, Антона (Менеджер проекта)

Joomla
14 лет назад
bezpafosa
Петров 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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