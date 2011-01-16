Нужен шаблон для joomla функционал как www.posterxxl.ru Ваши сроки и цена.
Счетчик рейтинга
Нужно сделать счетчик рейтинга в каталоге. Данный счетчик должен показывать какое место в каталоге занимает сайт. Т.е. счетчик для разных сайтов в каталоге должен показывать разные значения. Некий такой ТОП. К сожалению сейчас уже не могу и вспомнить где я видел пример таких счетчиков
Хотелось бы найти инициативного человека который не только смог написать данный скрипт, но и еще предложить свои варианты видения данного счетчика.
Ну и конечно же хотелось бы узнать цену этой работы сразу же.
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