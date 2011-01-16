Написать скрипт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки192 просмотра

Добрий день !

Потрібно написати кросбраузерний простий javascript керування текстом в iframe.

(IE5.5-8, Opera 7-9, Mozilla 1.6, Netscape 9, FireFox 2-3, Safari 2-3, Google)

Ніяких Jquery, та іншіх бібліотек не використовувуати.

Якщо ваша особиста бібліотека, повинна мати детальну документацію (російска або україньска мова)

та працювати в усіх браузерах.

Ваша ціна та термін.

Приклад на малюнку. Повзунки(малюнки) повинні двигати текст вгору та униз, одночасно.

в інтервалі вертикальної смуги.

Пропозиції тільки для фрілансерів з України.

Оплата безготівкова на рахунок,картку,правекс-телеграф.

JavaScriptjQuery
14 лет назад
remjob_kiev
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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