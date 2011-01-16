Удалить баг во флешке

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Закрыт5 заявок170 просмотров

Требуется исправить ошибку на сайте f-d-l.ru/ ошибка возникает при просмотре каталога объектов недвижимости. Вместо названия объекта показывается надпись info. Во вложении находится информация о браузере в котором такая проблема возникает. Скорее всего проблема связана с версией флеша.

http://home.oleshkevich.ru/screenshots/fdl.png

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14 лет назад
cezari22
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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