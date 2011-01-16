Есть сайт TheyLove.net функционал готов на 70 % требуется PHP-программист со знанием CakePHP и Mootools Подробное ТЗ в личку.
TorrentPier + XBTT
Имеется CentOS и установленный torrentpier 1.0.2 (SVN r534), необходимо прикрутить к нему готовый мод XBTT из архива со скриптом. Оставляйте пожалуйста ваши ICQ
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