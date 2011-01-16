TorrentPier + XBTT

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Имеется CentOS и установленный torrentpier 1.0.2 (SVN r534), необходимо прикрутить к нему готовый мод XBTT из архива со скриптом. Оставляйте пожалуйста ваши ICQ

CentOS
14 лет назад
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Алексей 
38 лет
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров