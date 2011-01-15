MySQL + RegExp + Поиск и замена

Поиск и замена.

Раньше я делал дамп базы данных в файл, например, dump.sql и открывал этот файл через любой редактор, поддерживающий поиск и замену через регулярные выражения и удалял из базы всё, что мне надо было, или делал замену одного на другое.

База растёт и открывать такой файл dump.sql весом в 1-2 Гб уже почти нереально, очень сильно тормозит компьютер.

Нужно написать скрипт или придумать возможность, как производить поиск и замену в самой базе данных MySQL, чтобы не надо было каждый раз для этого создавать файл dump.sql и работать с ним через редактор текста.

Регулярные выражения могут быть сложными.

Например, я хочу понять/научиться, как заменять в базе данных:

тут тоже что-то

или