Приватно для Логинов Александр.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки132 просмотра

1) Во первых выровнить контент страниц. У страниц, ссылки которые расположены в верхнем меню отступ сверху от логотипа один, у страниц левого меню отступ другой, index.php отступ третий... нужно чтоб отступ контента сверху на всех страницах был одинаковый, такой как у страниц верхнего меню... Все страницы статические, кроме index.php там отображается одна новость... в идеале index.php то же бы сделать как статическую страницу... т.е. когда я наберу в браузере hd-antenna.ru выйдет страница сайт.ру/index.htm

2) Создать форму заказа товара... видимо нужен какой то модуль, или же отредактировать форму отправки сообщения администратору (index.php?do=feedback&user=1) Таково вида...

Комплект оборудования

с установкой (галочка)

Контактное лицо

телефон

Адрес

Комментарий

3) Поставить кнопки телеспутника (http://www.telesputnik.ru/yellowpages/index.php) и liveinternet (маленькую квадратную) в самый низ справа на одну строчку, на том же уровне что и левые строчки... Копку liveinternet можно поставить от любого сайта, позже зарегистрируюсь и вставлю свой код... нужно сразу чтоб посмотреть как все будет смотреться...

14 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alex-loginov
Александр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$20
1 день
Все сделано за один вечер и в лучшем виде... были учтены все пожелания... изменения происходили моментально... остался очень доволен... обязательно обращусь еще... СПАСИБО!!!
С Виталием приятно работать: чётко поставленные задания, оплата в срок (даже в большем размере, чем договаривались изначально). Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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alex-loginov
Александр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад