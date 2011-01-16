Необходимо добавить на сайт баланс пользователя (вставил модуль-"баланс пользователя 1,0" в данный момент подключаю робокассу). Скажу проще- создаю сайт по заказу чертежей. Нужно сделать форму оформления заказа(примерно как на этом сайте) и оплату с ...
Приватно для Логинов Александр.
1) Во первых выровнить контент страниц. У страниц, ссылки которые расположены в верхнем меню отступ сверху от логотипа один, у страниц левого меню отступ другой, index.php отступ третий... нужно чтоб отступ контента сверху на всех страницах был одинаковый, такой как у страниц верхнего меню... Все страницы статические, кроме index.php там отображается одна новость... в идеале index.php то же бы сделать как статическую страницу... т.е. когда я наберу в браузере hd-antenna.ru выйдет страница сайт.ру/index.htm
2) Создать форму заказа товара... видимо нужен какой то модуль, или же отредактировать форму отправки сообщения администратору (index.php?do=feedback&user=1) Таково вида...
Комплект оборудования
с установкой (галочка)
Контактное лицо
телефон
Адрес
Комментарий
3) Поставить кнопки телеспутника (http://www.telesputnik.ru/yellowpages/index.php) и liveinternet (маленькую квадратную) в самый низ справа на одну строчку, на том же уровне что и левые строчки... Копку liveinternet можно поставить от любого сайта, позже зарегистрируюсь и вставлю свой код... нужно сразу чтоб посмотреть как все будет смотреться...
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Задача доработать скрипт NewsEditor чтобы он обрабатывал Параметры (TV). и еще Есть материал к ниму присвоен ID пользователя который его добавил и указан email. Но материал добавляется без авторизации пользователя по этому ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Нашей фирме нужен сайт в кратчайшие сроки. ТЗ-Есть,Дизайн-есть. Стоимость: 20 000р. Оплата по факту выполнения. Связь через e-mail:[email protected] С Уважением,Антон.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый есть такой сайт: escg.fr на данный момент мы подготовили новый дизайн (можете посмотреть атач первой страницы) мне бы хотелось приготовить дизайн для установки на существующую базу ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Добавить счетчик гугл аналитикс на Уми цмс. Оплата яндексом) ася 2 08 514 9 9 0Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется программист для реализации функции принтскрин то есть функционала графической копии сайта phpВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мне нужен человек который умеет создавать поискового робота, не robots.txt, а робота который анализирует и добавляет сайты в каталог. Если конечно это возможно:)Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно поправить модули для dleВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужен скрипт для JW Player. Дано: 3 xml плейлиста 1 livestream Задача: - Сделать 4 ссылки например: livestream, плейлист 1, плейлист 2, плейлист 3, при нажатии на которые, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Имеется 2 ресурса (библиотеки электронных текстов в формате fb2.zip) на одинаковой самописной простой cms. Нужно: - поправить скрипты админраздела: добавление книг и корректировка существующих книг; - добавить жанры в БД; - ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад