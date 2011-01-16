Приватно для Логинов Александр.

1) Во первых выровнить контент страниц. У страниц, ссылки которые расположены в верхнем меню отступ сверху от логотипа один, у страниц левого меню отступ другой, index.php отступ третий... нужно чтоб отступ контента сверху на всех страницах был одинаковый, такой как у страниц верхнего меню... Все страницы статические, кроме index.php там отображается одна новость... в идеале index.php то же бы сделать как статическую страницу... т.е. когда я наберу в браузере hd-antenna.ru выйдет страница сайт.ру/index.htm

2) Создать форму заказа товара... видимо нужен какой то модуль, или же отредактировать форму отправки сообщения администратору (index.php?do=feedback&user=1) Таково вида...

Комплект оборудования

с установкой (галочка)

Контактное лицо

телефон

Адрес

Комментарий

3) Поставить кнопки телеспутника (http://www.telesputnik.ru/yellowpages/index.php) и liveinternet (маленькую квадратную) в самый низ справа на одну строчку, на том же уровне что и левые строчки... Копку liveinternet можно поставить от любого сайта, позже зарегистрируюсь и вставлю свой код... нужно сразу чтоб посмотреть как все будет смотреться...