Парсинг товаров, заливка, наладить экспорт-импорт в Джумла-Виртуамарт
Скрипт для JW Player
Нужен скрипт для JW Player.
Дано:
3 xml плейлиста
1 livestream
Задача:
- Сделать 4 ссылки например: livestream, плейлист 1, плейлист 2, плейлист 3, при нажатии на которые, без перезагрузки страницы начинает проигрываться в одном плеере соответствующая тема
плейлист 1 - pl1.xml
плейлист 2 - pl2.xml
плейлист 3 - pl3.xml
livestream - содержит параметр file со значением: iltime&livestream.devkey=jwVbNdQG_pdV84Bg-6_MfzfKCmI5-tsJ0f8p61zJ6s9diwm3zxudFXAXszngjNHXhU3FDFwAkXkrx1zLcDcU5kcpX_qmMZXNERoPLiRVh8w
- пытался делать сам, но кроме четырех одновременно загружаемых jw playerов со своими переменными ничего не получалось. Ведь лучше когда один плеер грузится и передаются команды для смены плейлистов, чем четыре. Поэтому и обращаюсь.
вот как выглядит код плеера с livestream:
Ошибка! Не работает у вас Flash плеер
а вот как с плейлистом:
Ошибка! Не работает у вас Flash плеер
Дополнительно я нашел штуку (http://prola.ru/download_file_3_jwplayer.html) примерно решающую задачу переключения но livestream мне не получилось туда всунуть
Требования к исполнителю:
Желательно чтобы имел опыт с jw player API
Выбранный исполнитель
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