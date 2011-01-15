Нужен скрипт для JW Player.

Дано:

3 xml плейлиста

1 livestream

Задача:

- Сделать 4 ссылки например: livestream, плейлист 1, плейлист 2, плейлист 3, при нажатии на которые, без перезагрузки страницы начинает проигрываться в одном плеере соответствующая тема

плейлист 1 - pl1.xml

плейлист 2 - pl2.xml

плейлист 3 - pl3.xml

livestream - содержит параметр file со значением: iltime&livestream.devkey=jwVbNdQG_pdV84Bg-6_MfzfKCmI5-tsJ0f8p61zJ6s9diwm3zxudFXAXszngjNHXhU3FDFwAkXkrx1zLcDcU5kcpX_qmMZXNERoPLiRVh8w

- пытался делать сам, но кроме четырех одновременно загружаемых jw playerов со своими переменными ничего не получалось. Ведь лучше когда один плеер грузится и передаются команды для смены плейлистов, чем четыре. Поэтому и обращаюсь.

вот как выглядит код плеера с livestream:

Ошибка! Не работает у вас Flash плеер

а вот как с плейлистом:

Ошибка! Не работает у вас Flash плеер

Дополнительно я нашел штуку (http://prola.ru/download_file_3_jwplayer.html) примерно решающую задачу переключения но livestream мне не получилось туда всунуть

Требования к исполнителю:

Желательно чтобы имел опыт с jw player API