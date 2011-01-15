Нужен интернет-магазин на XML партнерке

Нужно создать интернет-магазин, основанный на XML, который предоставляет сайт-партнер, с использованием БД, последней версии фреймворка Symfony, а также Ajax.

При помощи XML планируется импортировать:

- название товара;

- фотографии товара;

- цену товара;

- характеристики товара;

- описание товара;

- список и структуру категорий и подкатегорий товаров.

Также требуется создание административной панели, с помощью которой можно будет выполнять следующие операции на сайте:

- редактировать каждый из вышеописанных пунктов;

- работать с поисковой оптимизацией сайта (SEO), т.е. добавлять/редактировать титлы, ключевики, описания страниц;

- добавлять/редактировать статичные страницы;

- управлять баннерной рекламой;

- получать статистику по сделанным заказам;

- получать сообщения от посетителей сайта при помощи формы обратной связи;

- иметь возможность добавления пользователей-редакторов с ограниченным доступом.

Верстки нет, нужно также её сделать. Есть скриншоты и подробное описание дизайна сайта, либо могу предоставить исходники в формате .xar

После вашего ознакомления с подробным ТЗ я даю данные для входа в мой партнерский аккаунт, там вы найдете все необходимые материалы, в том числе XML. Вам нужно будет самим его подключить, а также организовать передачу заказов в партнерку.

Срок: 30 дней, включая все проверки и доработки.

Оплата через безопасную сделку.