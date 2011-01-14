Нужен скрипт комментариев с прокруткой. что бы все комментарии вмещались на одну страницу (типа фрейма) и ее можно было вставить в любую страницу сайта.
Доработать модуль подбора для интернет-магазина
Необходимо доработать модуль подбора товаров по параметрам для интернет-магазина на CMS SIMPLA, а так же подключить ROBOKASSA. Возможно возникнет необходимость и в каких-то других небольших доработках, поэтому хотелось бы длительного сотрудничества с человеком, знающим SIMPLA. Адрес сайта вышлю в личку. Оплата желательно Я.деньги
Заявки фрилансеров
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