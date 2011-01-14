Донор - частично закрытый форум. На входе скрипт получает начальный URL (раздел форума, может быть корневым), от которого надо начинать. Основная функциональность: 1) Авторизация на форуме 2) ...
Требуется сервис проверки обратных ссылок.
Требуется сервис проверки обратных ссылок.
смысл в следующем пользователь заходит, регистрируется на сайте и получает свой кабинет, где он добавляет проект, например под названием авто, далее добавляет ссылку где расположена его статья, текст этой ссылки.
Система раз в день должна проверять наличии этой ссылки на сайте, нет ли ее в тегах nofollow, noindex, тиц сайта, PR страницы, индексируется ли она яндексом, индексируется ли она гуглом. возраст домена
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