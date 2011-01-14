Требуется сервис проверки обратных ссылок.

смысл в следующем пользователь заходит, регистрируется на сайте и получает свой кабинет, где он добавляет проект, например под названием авто, далее добавляет ссылку где расположена его статья, текст этой ссылки.

Система раз в день должна проверять наличии этой ссылки на сайте, нет ли ее в тегах nofollow, noindex, тиц сайта, PR страницы, индексируется ли она яндексом, индексируется ли она гуглом. возраст домена