Скрипт выгрузки из БД в CSV (приват для AioS)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка111 просмотров

Нужно выгружать данные зарегенных юзеров из БД в файл CSV.

14 лет назад
mmseproj
50 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$40
1 день
И на этот раз всё быстро и чётко по ТЗ. Рекомендую Давида как отличного исполнителя!
Приятно работать с человеком, который мало говорит - или говорит только по делу, имеет потенциал угодить исполнителю, а так же оплачивает сразу по выполнению задания)

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад