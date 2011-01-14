Сделать форму"заказать звонок" для сайта на NetCat. Форма: имя(не обязательно) телефон. Язык: пхп, хтмл. Свойства: - справа в сайдбаре сделаем кнопку "заказать звонок" - человек ...
Скрипт выгрузки из БД в CSV (приват для AioS)
Нужно выгружать данные зарегенных юзеров из БД в файл CSV.
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