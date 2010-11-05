Синхронизация vkontakte c 1c

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки202 просмотра

Требуется сделать выгрузку товаров магазина из 1с в социальную сеть vkontakte

14 лет назад
svak78
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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