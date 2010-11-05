Нужен скрипт позволяющий управлять ставками рекламных объявлений вконтакте в зависимости от времени суток. (снижать на ночь допустим и повышать днем). Из настроек должен быть выбор рекламного объявления, настройка ставки по часам. ...
Адаптация платформы на asp.net
Есть платформа виртуальный офис. Сейчас она реализована для 1 компании.
Задача - сделать возможность другим подписчикам-компаниям использовать платформу. Подробности - в личной переписке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист, работающий на NetCat для дальнейшего развития сайта: подключение блогов, системы электронных платежей. Это первый этап работы. Перспектива долгосрочного сотрудничества. Проект уникальный в своем сегменте. Нужен заинтересованный в интересной нестандартной работе специалист. ...Закрыт14 лет назад
- $100
Нужен скрипт след содержания что имеем: 1 номера типа ЕЕ577051299СN зайдите по адресу http://www.emspost.ru/tracking/ далее введите свой номер отлеживания в окно и нажмите кнопку track ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $5
Настроить работу joomfish.. Проблема на одной страничке и меню.Закрыт14 лет назад
Есть дизайн и верстка. Требуется создать сайт игрового проекта, точнее его основу: Новостной блок Статьи Список игр Список серверов Регистрацию пользователей и профиль пользователя на сайте Обязательно требуется ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт www.vip-sbornik.ru перестал работать. Грузится очень долго и до конца так и не загружается. Кто-то может это исправить?Закрыт14 лет назад
- $15
Нужно сделать небольшую правку чата http://chatall.ru/ Чтоб выдавало людям предварительно - сколько людей на сервере. (по сути нужен скрипт, который будет выводить с базы, кол-во юзеров - на страницу перед входом в чат.)Закрыт14 лет назад
Скрипт доски объявлений без регистрации. С большим количеством каталогов и подкаталогов (Предоставлю в текстовом виде). С большой базой стран и городов (Предоставлю в текстовом виде). Многоязычный, минимум пять языков (Перевод предоставлю в ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен опытный программист для написания скрипта hyip монитора. Пример: http://www.goldcoders.com/hyiplisterpro/ админка http://www.goldcoders.com/hyiplisterpro/admin.php логин: admin пасс: demo Пишите ваши цены и сроки.Закрыт14 лет назад
- $20
Svitua.net Нужно доделать/переделать чтобы через админку можно было добавлять новые записи -Видео -- Видео с открытия -- Просмотр кинолент 60годов -Караоке --Наши посетители -- Бла Бла ...Закрыт14 лет назад