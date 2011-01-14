Доработка сайта на Сodeigniter

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки103 просмотра

Svitua.net

Нужно доделать/переделать

чтобы через админку можно было добавлять новые записи

-Видео

-- Видео с открытия

-- Просмотр кинолент 60годов

-Караоке

--Наши посетители

-- Бла Бла Бла

Вывод в svitua.net/about.html под Про ресторан

Коректное отображения текста+изображения+код с видеосервисов на созданых страницах

Кто не знаком с Сodeigniter прошу не беспокоить

14 лет назад
Saxap25
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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