Срочно нужно привязать форму регистрации http://ad2b.ru/login/register/ к БД Система AVEcms Меня "опрокинул" один программист, пишет что типа осталось поправить класс модуля авторизации, но у него нет времени. Мне ...
Разработать раздел "Отзывы о предприятиях"
Существует информационный сайт города, который работает на движке Wordpress.
Необходимо к нему разработать раздел "Отзывы о предприятиях". Примерный функционал как у otzovik.com, но несколько проще.
Особенностью является то, что данный раздел должен быть интегрирован с самим сайтом, его админкой и базой данных.
ТЗ вышлю после рассмотрения заявки.
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