Кабинет пользователя для Wordpress

Ищем вебпрограммиста со знанием Wordpress 3, Google Maps API V3, PHP и JavaScript.

Есть портал, созланный на Wordpress 3. В нем необходимо создать кабинет пользователя, который должен содержать:

- Доступ только для зарегистрированного пользователя.

- Форму добавления объекта. Javascript проверка заполнения полей с динамической подгрузкой, например, после выбора г. Киев, следующий выпадающий список - районы Киева. Все данные форм это фактически выбор custom taxonomies в worpress. Т.е. например Киев, это уже существующая категория на сайте. И дальше в основном это отмечание галочками категории (кол-во комнат, этаж и т.п.).

- Google Map для выбора расположения с обратным геокодингом.Он в принципе уже есть, надо перепроверить и вписать в интерфейс.

- Список объектов с описанием и кнопками "Редактировать" "Удалить"

"Опубликовать на сайте" "Поднять в топ". С календарем на два месяца рядом. В календаре возможность отмечать а.

бронь, б. занято в. свободно.

- любое изменение в календаре отправляется в базу данных в custom fields,

если объект опубликован, так же отсылается уведомление на почтовый

адрес и смс.

- объектов два типа - опубликованные и нет. Если опубликован - любое

изменение, кроме занято/свободно/бронь идет на премодерацию. Т.е. фактически это посты - опубликованные и нет. Опубликованные видны всем посетителям сайта, неопубликованные видны только владельцу кабинета.

- Загрузка фото. Одно из фото может быть задано как миниатюра для поста.

- общий календарь в виде: слева в столбик объекты сверху

даты (День, неделя, месяц, год). В строках напротив объекта отметка -

свободен-занят.

Это базовая версия с последующей доработкой доп опций.

При подаче заявки, пожалуйста, укажите минимальный срок изготовления и ориентировочную стоимость.