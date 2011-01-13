Нужен скрипт, который будет собирать данные об времени, проведенное онлайн на сайте, указанных анкет. Т.е. собирать статистику по дням: когда указанный человек (на своей странице), находился онлайн, сколько времени он там провел, сколько раз в ...
Кабинет пользователя для Wordpress
Ищем вебпрограммиста со знанием Wordpress 3, Google Maps API V3, PHP и JavaScript.
Есть портал, созланный на Wordpress 3. В нем необходимо создать кабинет пользователя, который должен содержать:
- Доступ только для зарегистрированного пользователя.
- Форму добавления объекта. Javascript проверка заполнения полей с динамической подгрузкой, например, после выбора г. Киев, следующий выпадающий список - районы Киева. Все данные форм это фактически выбор custom taxonomies в worpress. Т.е. например Киев, это уже существующая категория на сайте. И дальше в основном это отмечание галочками категории (кол-во комнат, этаж и т.п.).
- Google Map для выбора расположения с обратным геокодингом.Он в принципе уже есть, надо перепроверить и вписать в интерфейс.
- Список объектов с описанием и кнопками "Редактировать" "Удалить"
"Опубликовать на сайте" "Поднять в топ". С календарем на два месяца рядом. В календаре возможность отмечать а.
бронь, б. занято в. свободно.
- любое изменение в календаре отправляется в базу данных в custom fields,
если объект опубликован, так же отсылается уведомление на почтовый
адрес и смс.
- объектов два типа - опубликованные и нет. Если опубликован - любое
изменение, кроме занято/свободно/бронь идет на премодерацию. Т.е. фактически это посты - опубликованные и нет. Опубликованные видны всем посетителям сайта, неопубликованные видны только владельцу кабинета.
- Загрузка фото. Одно из фото может быть задано как миниатюра для поста.
- общий календарь в виде: слева в столбик объекты сверху
даты (День, неделя, месяц, год). В строках напротив объекта отметка -
свободен-занят.
Это базовая версия с последующей доработкой доп опций.
При подаче заявки, пожалуйста, укажите минимальный срок изготовления и ориентировочную стоимость.
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