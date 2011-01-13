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Конструктор на Flash
Необходимо разработать конструктор на Flash, как здесь http://www.thisismykea.com/custom/
В нем должно быть три шага.
1. Загрузка изображения. Проверка качества. Если качество больше 300dpi переход к следующему шагу.
2. На основе параметра (вид мебели), осуществляется "конструирование" результата.
3. Нарезка изображения на соответствующие части. Их загрузка на сервер. Переход к заказу.
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