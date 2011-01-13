Конструктор на Flash

Страницы одного раздела выводятся http://www.happykid.biz/catalog/Bloom/?brand=Bloom нужно поменять их на http://www.happykid.biz/catalog/Bloom/ , щас страница доступна и по тому и другому адресу, еще есть и третий. Нужно решить без редиректов и 404 кодов. Чтобы чистым ...