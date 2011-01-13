Изменить вывод адреса страниц раздела сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Страницы одного раздела выводятся http://www.happykid.biz/catalog/Bloom/?brand=Bloom нужно поменять их на http://www.happykid.biz/catalog/Bloom/ , щас страница доступна и по тому и другому адресу, еще есть и третий. Нужно решить без редиректов и 404 кодов. Чтобы чистым страница выводилась по нужному адресу.

Ваши предложения,

нужно как можно скорее.

14 лет назад
happykid
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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