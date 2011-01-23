В приложении файл, требуется создать вебинтерфейс для управления данными. Использовать PHP+MySQL (Желательно AJAX) Требуется создать интерфейс для добавления и редактирования данных. Краткое ТЗ ...
Граббер сайтов
Требуется человек который в !кратчайшие сроки! сделает скрипт грабер новостей с 5 сайтов доноров.
Сайт куда надо размещать награбленное, на дле. Тех задание в асе два8957286пять. Прошу с нулевой или очень маленькой репой не беспокоить. Бюджет может быть увеличен
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