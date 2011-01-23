Граббер сайтов

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки134 просмотра

Требуется человек который в !кратчайшие сроки! сделает скрипт грабер новостей с 5 сайтов доноров.

Сайт куда надо размещать награбленное, на дле. Тех задание в асе два8957286пять. Прошу с нулевой или очень маленькой репой не беспокоить. Бюджет может быть увеличен

14 лет назад
joker-rus
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад
$120
2 дня
Отличный программист, в оговоренные сроки справился с задачей. Рекомендую.
Все хорошо - человек приятный и адекватный.

Заявки фрилансеров

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад