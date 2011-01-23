Граббер сайтов

Требуется человек который в !кратчайшие сроки! сделает скрипт грабер новостей с 5 сайтов доноров.

Сайт куда надо размещать награбленное, на дле. Тех задание в асе два8957286пять. Прошу с нулевой или очень маленькой репой не беспокоить. Бюджет может быть увеличен