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Флеш для рисования и манипулирования объектами
Требуется создать флеш в современном стиле с динамично подгружаемым содержимым и программными эффектами.
Разработка должна идти в связке Flash + XML + PHP + MySQL
Интересует:
Сколько будет затрат на клиентскую часть и на серверную часть.
1. Срок?
2. Стоимость?
3. Примеры работ?
Примерное ТЗ прикрепил, так же в личной переписке могу выслать изображения-примеры
Заявки фрилансеров
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