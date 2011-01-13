Каталог предприятий на Joomla

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Закрыт5 заявок133 просмотра

Основные требования к какталогу: производительность и чистота.

Необходима поддержка всех базовых функций:

- рубрикатор(категории и местоположение)

- поиск

- пользовательское добавление (с возможностью отключения)

и тд.

Дополнительно:

- возможность размещения произвольного HTML кода на страничке предприятий

- управление полями

- VIP предприятия

- Модули последних добавлений и случаных предприятий

и тп.

Цены предлагать разумные, так как бюджет небольшой

HTMLJoomla
14 лет назад
ZeiN_ua
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров