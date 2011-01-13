Необходим HTML парсер для сбора контактной информации с нескольких сайтов: название, адрес, телефон. Складывать данные в базу sql-lite. Сразу указывайте цену.
Каталог предприятий на Joomla
Основные требования к какталогу: производительность и чистота.
Необходима поддержка всех базовых функций:
- рубрикатор(категории и местоположение)
- поиск
- пользовательское добавление (с возможностью отключения)
и тд.
Дополнительно:
- возможность размещения произвольного HTML кода на страничке предприятий
- управление полями
- VIP предприятия
- Модули последних добавлений и случаных предприятий
и тп.
Цены предлагать разумные, так как бюджет небольшой
Заявки фрилансеров
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