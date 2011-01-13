Доработать видеослоты на PHP

Требуется поправить игры написанные на php, в ТЗ будут четкие ясные задачи для всех игр (несколько аналогичных другдругу игр). Достаточно разобраться в одной игре, остальные править по подобию.

Работаем следующим образом, я вам даю доступ к хосту, там вы разбираетесь с одной игрой, я проверяю, если все норм, даю предоплату, вы доделываете остальные игры по этому же принципу.

Плачу за все 6000 wmr

Исполнителя выбираю по портфолио, желательно что бы у вас был опыт работы с видеослотами flash+php