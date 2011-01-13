Доработать видеослоты на PHP

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка141 просмотр

Требуется поправить игры написанные на php, в ТЗ будут четкие ясные задачи для всех игр (несколько аналогичных другдругу игр). Достаточно разобраться в одной игре, остальные править по подобию.

Работаем следующим образом, я вам даю доступ к хосту, там вы разбираетесь с одной игрой, я проверяю, если все норм, даю предоплату, вы доделываете остальные игры по этому же принципу.

Плачу за все 6000 wmr

Исполнителя выбираю по портфолио, желательно что бы у вас был опыт работы с видеослотами flash+php

PHP
14 лет назад
Paulbreaks
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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