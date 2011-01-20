требуется 2-3 дизайнера для первоначального наполнения сайта уникальными картинками по различным тематикам. Если кто работал с принтдирект или всемайки то будет понятно. рисуете в вектор потом растр загружаете на сайт, пишите название, небольшое описание, ссылку на ...
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется доработка одного интернет-магазина, 1-2 дня работы -верстка, правка -шаблон -движок На очереди еще 2 магазина. Если всё устроит будет сотрудничать и дальшеВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Мелкие доработки движка, верстки, настройки VamShop. Не больше 1 дня работы. Опыт с VamShop обязателен.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется человек, который сверстает и натянет верстку на движок VamShop последней версии(другие движки не интересны) в соответствии с дизайном PSD. 1. Отзывы 2. Опыт, примеры ваших работ 3. Срок изготовления максимум неделя 4. Цена работы за верстку (примерная) и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо прорисовать админ-панель к сайту 1. Шапка, логотип слева(уже есть), и 100-150px высотой блок, можно какой-нить одноцветный фон градиент. Сбоку от логотипа будет отображаться название сайта. Предусмотреть где-то краткую информацию о пользователе и кнопку выход. 2. вход (Email, Пароль) по ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Ищу верстальщика и желательно человека, которой натянет верстку на движок VamShop 1.62 в соответствии с дизайном. 1. Отзывы 2. Опыт, примеры ваших работ 3. Срок изготовления(срочно, укажите за какой срок справитесь) 4. Цена работы(за 1 главную + 5 ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен человек, который проконсультирует или реализует возможность парковки доменов к сайту. у нас свой сервак на fastvps. Интересует 1. Опыт? 2. Возможно уже где-то такое делали? 3. Стоимость?Системное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать флеш в современном стиле с динамично подгружаемым содержимым и программными эффектами. Разработка должна идти в связке Flash + XML + PHP + MySQL Интересует: Сколько будет затрат на клиентскую часть и на серверную часть. 1. Срок 2-3 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создать флеш в современном стиле с динамично подгружаемым содержимым и программными эффектами. Разработка должна идти в связке Flash + XML + PHP + MySQL Интересует: Сколько будет затрат на клиентскую часть и на серверную часть. 1. Срок? 2. Стоимость? 3. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу верстальщика и желательно человека(возможно у Вас есть кто-то на примете), которой натянет верстку на движок VamShop в соответствии с дизайном. 1. Отзывы 2. Опыт, примеры ваших работ 3. Срок изготовления(до 5 дней) 4. Цена работы(за 1 главную ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно доработать функцию imagettftext для наложения текста на изображение функции передаются такие параметры. 1. Изображение на которое накладывается текст (произвольных размеров и пропорций) 2. Левая-верхняя точка откуда начинается текст (до разворота) 3. Угол поворота изображения вокруг центра(от 0 до ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создание сложного модуля для движка интернет-магазина. Потребуются знания JQuery, AJAX, PHP, JS, HTML(минимальные). 1. Опыт+отзывы 2. Соблюдение сроков 3. Срок+цена Проведение через безопасную сделку, или пост оплата.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
1. Знание что такое графы и методы обхода 2. Знание С# Требуется сделать приложение для визуализации графа, сделать функцию которая будет выводить граф на форму Возможности 1. Передать функции матрицу смежности, считывать координаты вершин и матрицу смежности можно из ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт14 лет назад
Delphi+sqlserver Программа тестирование множественный ответ Организовать 2-а режима: пользовательский и администраторский Админ. может создавать, удалять и редактировать тесты, редактировать статистику и просматривать статистику. Пользователь может зарегиться (указать имя. специальность и группу), и может проходить сколько угодно тестов под разными ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходима программа в 1000 строк на с++ на любую тему. все предложения высылайте на почту [email protected] можете прикреплять EXE, CPP файлы. чем проще тем лучшеПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо сегодня сделать 2 программы, можно выполнить и по одной разными исполнителями. жду в аську 237 117 653Прикладное ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад