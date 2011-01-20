требуется 2-3 дизайнера для первоначального наполнения сайта уникальными картинками по различным тематикам. Если кто работал с принтдирект или всемайки то будет понятно. рисуете в вектор потом растр загружаете на сайт, пишите название, небольшое описание, ссылку на ...