Vits1987

Виталий Vits1987

 
36 летРоссия/Петрозаводск
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание макетов, тематические картинки

    требуется 2-3 дизайнера для первоначального наполнения сайта уникальными картинками по различным тематикам. Если кто работал с принтдирект или всемайки то будет понятно. рисуете в вектор потом растр загружаете на сайт, пишите название, небольшое описание, ссылку на ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка и подключение к VamShop

    Требуется человек, который сверстает и натянет верстку на движок VamShop последней версии(другие движки не интересны) в соответствии с дизайном PSD. 1. Отзывы 2. Опыт, примеры ваших работ 3. Срок изготовления максимум неделя 4. Цена работы за верстку (примерная) и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прорисовать админ-панель к сайту

    Необходимо прорисовать админ-панель к сайту 1. Шапка, логотип слева(уже есть), и 100-150px высотой блок, можно какой-нить одноцветный фон градиент. Сбоку от логотипа будет отображаться название сайта. Предусмотреть где-то краткую информацию о пользователе и кнопку выход. 2. вход (Email, Пароль) по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка и подключение к VamShop

    Ищу верстальщика и желательно человека, которой натянет верстку на движок VamShop 1.62 в соответствии с дизайном. 1. Отзывы 2. Опыт, примеры ваших работ 3. Срок изготовления(срочно, укажите за какой срок справитесь) 4. Цена работы(за 1 главную + 5 ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Организация парковки доменов, алиасы

    Нужен человек, который проконсультирует или реализует возможность парковки доменов к сайту. у нас свой сервак на fastvps. Интересует 1. Опыт? 2. Возможно уже где-то такое делали? 3. Стоимость?

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка Flash с рисованием и базой данных

    Требуется создать флеш в современном стиле с динамично подгружаемым содержимым и программными эффектами. Разработка должна идти в связке Flash + XML + PHP + MySQL Интересует: Сколько будет затрат на клиентскую часть и на серверную часть. 1. Срок 2-3 ...

    PHPMySQLFlash
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш для рисования и манипулирования объектами

    Требуется создать флеш в современном стиле с динамично подгружаемым содержимым и программными эффектами. Разработка должна идти в связке Flash + XML + PHP + MySQL Интересует: Сколько будет затрат на клиентскую часть и на серверную часть. 1. Срок? 2. Стоимость? 3. ...

    PHPMySQLFlash
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка и натяжка магазина VamShop

    Ищу верстальщика и желательно человека(возможно у Вас есть кто-то на примете), которой натянет верстку на движок VamShop в соответствии с дизайном. 1. Отзывы 2. Опыт, примеры ваших работ 3. Срок изготовления(до 5 дней) 4. Цена работы(за 1 главную ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать функцию для наложения текста PHP

    Нужно доработать функцию imagettftext для наложения текста на изображение функции передаются такие параметры. 1. Изображение на которое накладывается текст (произвольных размеров и пропорций) 2. Левая-верхняя точка откуда начинается текст (до разворота) 3. Угол поворота изображения вокруг центра(от 0 до ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сложного модуля интернет-магазина

    Необходимо создание сложного модуля для движка интернет-магазина. Потребуются знания JQuery, AJAX, PHP, JS, HTML(минимальные). 1. Опыт+отзывы 2. Соблюдение сроков 3. Срок+цена Проведение через безопасную сделку, или пост оплата.

    PHPHTMLjQueryAjax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка приложения на C#

    1. Знание что такое графы и методы обхода 2. Знание С# Требуется сделать приложение для визуализации графа, сделать функцию которая будет выводить граф на форму Возможности 1. Передать функции матрицу смежности, считывать координаты вершин и матрицу смежности можно из ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа Delphi c БД

    Delphi+sqlserver Программа тестирование множественный ответ Организовать 2-а режима: пользовательский и администраторский Админ. может создавать, удалять и редактировать тесты, редактировать статистику и просматривать статистику. Пользователь может зарегиться (указать имя. специальность и группу), и может проходить сколько угодно тестов под разными ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Igor_Kh
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Программа Delphi c БД
Все отлично
Справился за один день со сложным проектом! также выдержал 4 часа общения с заказчиком, всё поправил как нужно!...обращусь еще
Ответный отзыв
netkiber
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Доработка интернет-магазина VamShop
Отличный заказчик, рекомендую.
Спасибо за работу. Выполнил все пункты которые обговорили.
Ответный отзыв
AlexLosev
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Прорисовать админ-панель к сайту
Сотрудничеством доволен. Четкое деловое общение, ясное видение задачи, быстрая оплата. Рекомендую!
Спасибо за выполненную работу. Всё сделал раньше срока. Буду работать и дальше.
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