Создание макетов, тематические картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок234 просмотра

требуется 2-3 дизайнера для первоначального наполнения сайта уникальными картинками по различным тематикам. Если кто работал с принтдирект или всемайки то будет понятно.

рисуете в вектор потом растр загружаете на сайт, пишите название, небольшое описание, ссылку на функционал позже дам.

каждая картинка, прошедшая модерацию будет оплачена.

указывайте ориентировочную цену за 1 картинку.

14 лет назад
Vits1987
Виталий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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