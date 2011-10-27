Создание макетов, тематические картинки

требуется 2-3 дизайнера для первоначального наполнения сайта уникальными картинками по различным тематикам. Если кто работал с принтдирект или всемайки то будет понятно.

рисуете в вектор потом растр загружаете на сайт, пишите название, небольшое описание, ссылку на функционал позже дам.

каждая картинка, прошедшая модерацию будет оплачена.

указывайте ориентировочную цену за 1 картинку.