Дизайн карты страны

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Завершен5 заявок182 просмотра

Отрисовать 3 карты как на рис в приложении.

Границы нужно сделать проще как на синей.

Важно чтобы карта была как можно уникальней, т.е границы нельзя копировать с зеленой.

14 лет назад
moiseev
Леонид 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$40
4 дня
Отлично выполнено, спасибо
Все отлично, спасибо!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад