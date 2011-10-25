Нарисовать отражение у коробок кофе

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки154 просмотра

Необходимо нарисовать нормальное отражение у капсул с кофе. Макет прилагается.

14 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Оперативно и качественно сделана работа. Молодец
Внятно объяснил, что от меня требуется. Работу принял и оплатил! Всё оперативно! Будем работать дальше!

Заявки фрилансеров

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад