На фото кухня, на кухне рисунок цветы, эти цветы нужно сделать верторным рисунком. Качество фото не очень хорошее.
Нарисовать cургуч и вставить в него надпись
Необходимо оригинальное изображение сургуча с веревочкой (как в прикрепленном файле-образце)
с надписью как там и смайлом.нужно уже завтра.
Жду ваших работ.Оплата сразу.
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