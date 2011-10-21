Нарисовать cургуч и вставить в него надпись

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок225 просмотров

Необходимо оригинальное изображение сургуча с веревочкой (как в прикрепленном файле-образце)

с надписью как там и смайлом.нужно уже завтра.

Жду ваших работ.Оплата сразу.

14 лет назад
mobilZH
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров