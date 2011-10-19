Патриотический концепт-арт для игры

Есть игра по типу лотереи: http://gyazo.com/66688336d2a26a40d8a5a835b4fc4306

Необходимо нарисовать новый арт для нее в военно-патриотическом стиле. Можно использовать героев типа Штирлица, но без откровенного стеба, т.к. должно вызывать недюжинные патриотические чувства.

Конечная задача - отрисовать несколько экранов этой игры.

Пожалуйста, пишите ссылку на ваше портфолио (еще лучше - на похожие работы), и цену за тот экран, который на скриншоте выше.

Срок - 1.5-2нед на все. Бюджет возможен самый разный. Если стиль и навыки у вас супер, то и оплата соответствующая.