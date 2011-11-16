Подборка и обработка иллюстраций для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок212 просмотров

Задание

Выбрать фото иллюстрации по темам 10 шт одного типа и 18 другого по заданным размерам и параметрам

От вас примеры работ , стоимость и сроки

14 лет назад
amrsg
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

OlyaXorowaya
37 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Огромное спасибо Оле за терпение и отзывчивость , все в срок и хорошего качества Рекомендую , будем работать дальше
Все супер

Заявки фрилансеров

OlyaXorowaya
37 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад