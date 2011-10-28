Изменить ракурс изображения

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Завершен9 заявок290 просмотров

Взять за основу данное изображение http://narod.ru/disk/28650281001/6x3_bullet_little.rar.html

и сделать его под другим ракурсом подобно ракурсу букв

http://s2.ipicture.ru/uploads/20111017/kbnCRNjV.jpg

То есть мы смотрим на модем и на обрывки бумаги под углом

14 лет назад
monte133
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bazzton
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Выполнил задание качественно. Приятно было работать.
Грамотный заказчик. Отлично и наглядно поясняет тех.задание. Оплата тотчас же по факту окончания работ. Работа с ним идет быстро и продуктивно.

Заявки фрилансеров

bazzton
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад