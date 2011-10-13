Отрисовка растра в вектор

Ищем иллюстратора для подготовки серии из 10-15 тематичных рисунков (в векторе). Стиль приложен. Пожалуйста направьте образцы своих работ (строго в заданном стиле), а также точный срок исполнения и стоимость одного рисунка. Сроки очень сжатые.