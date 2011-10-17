Отрисовать карты

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Завершен10 заявок354 просмотра

НУЖНО быстро отрисовать 2 карты - в таком же стиле как тут http://mi***r-zn.ru/contacts/ - верхняя.

Новые адреса напишу на почту.

требования Размер 564х494, формат gif

ПИШИТЕ СРОК И ЦЕНУ - невозможно выбирать исполнителя без заполненных этих условий

14 лет назад
Pepita
Полина 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Traverz
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
14 лет назад
$12
1 день
Идеальный исполнитель. Быстро, грамотно, понял задачу сразу, выполнил на 10 баллов. Рекомендую.
Приятно было поработать,четкое локаничное ТЗ.

Заявки фрилансеров

Traverz
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
14 лет назад

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