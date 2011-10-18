Собственно нужно обрисовать персонажа для сайта http://dinitrol.glavstr.ru/ Нужен супер-мен или что то в этом роде. Тематика "авто химия, антикоррозийная обработка". Требуется несколько вариантов, а именно: 1.Главная страница 2.Каталог 3.Сервис ...
Прорисовка персоонажей
Нужно нарисовать 11 фруктов, овощей, в виде забавных персоонажей. Персоонажи должны быть выполнены в одном стиле.
Картинки предназначены для размещения в статьях на сайте поствещенному здоровому питанию.
Выбранный исполнитель
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