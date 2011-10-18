Прорисовка персоонажей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки159 просмотров

Нужно нарисовать 11 фруктов, овощей, в виде забавных персоонажей. Персоонажи должны быть выполнены в одном стиле.

Картинки предназначены для размещения в статьях на сайте поствещенному здоровому питанию.

14 лет назад
Oksana88
Оксана 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
Еще раз спасибо Елена, за отлично выполненный заказ! Рекомендую Елену, как ответсвенного и талантливого человека! Буду обращаться вновь!
Снова сотрудничала с Оксаной! Как и всегда очень довольна, приятная в общении девушка, моментально оплатила проект. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад