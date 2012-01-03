Нужно нарисовать героя для игры, высокое разрешение.
Иллюстрация-обои
Здравствуйте!
Задача проекта такая: заказчику необходима иллюстрация для фотообоев в детской комнате. Размер комнаты 2,6 (высота) на 5,7 (ширина).
Это должна быть векторная качественно прорисованная красивая иллюстрация. Возможно, не только вектор, но необходимое условие - чтобы качественно смотрелось, без пикселей и замывок.
Ниже прикреплены картинки:
1 - vid Компоновка иллюстрации - дорога, море, позади острок, машины несутся навстречу. Дорога должна быть светлее, чем на картинке, остров поменьше, дорисовать облака и птичек.
2 - original Оригинал рисунка из мультика спиди-гонщик.
3 - ostrov Вид острова из мультика спиди-гонщик.
4 - car Пример вида машины на картинке.
Уважаемые исполнители! Укажите в заявке ссылку на графически похожую работу из вашего портфолио, цену, срок исполнения и в каком виде будет получен итоговый файл. Если есть какие-то вопросы, пишите в личку. Спасибо.
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