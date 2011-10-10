Рисунки для акриловых штампов

Добрый день

Требуется дизайнер для разработки черно-белых дизайнов штампов в Corel Draw, т.е. рисунки в дальнейшем будут использоваться для изготовления акриловых штампов. Примеры прикрепил.

Размеры не более 30 кв. см.

Требуется больше не "технарь", а творческий человек, желательно знакомый со скрапбукингом. Никаких МЕГА эскизов, необходимы простые, красивые слова и фразы, которые необходимо красиво оформить.

Для начала необходимо около 50 дизайнов на разные темы - детская, свадебная, поздравления и т.д. В дальнейшем, готовы сотрудничать постоянно.

Обязательно пишите цену за 1 дизайн! Например, из расчета рисунка размером 5*6 см

Примеры ваших подобных работ приветствуются