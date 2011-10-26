Нарисовать инструкцию - графически

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок332 просмотра

Требуется нарисовать инструкцию , схематично по сборке искусственных елей, на основе существующей (у существующей графика страдает, требуется более качественная) с дополнениями. Общее количество схем в инструкции ~ 20. Инструкция должна быть выполнена в 1-2 цвета. Если рисовали схемы, инструкции - приводите примеры.

14 лет назад
pricer
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$55
5 дней
Рекомендую Елену как грамотного специалиста. К заданию подошла очень ответственно. Задание сделано быстро, все исправления по доработкам производились в день обращения.
Спасибо Сергею за проект, четко поставленная задача, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад