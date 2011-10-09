Разработка иллюстраций

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Закрыт12 заявок308 просмотров

Разработка Илюстраций надо от вас сроки и бюджет и портфолио

вот пример илюстраций которая создана для обшего примера того что надо в итоге получить http://floomby.ru/content/k9rChhLxzE

в этом стиле что сделанно надо делать остальные илюстраций,придерживатся надо этого стиля

вот сообсвенно и сайт http://postimage.org/image/2c2sb6wys/

тематики илюстраций ,есть список предоставляемых услуг компаний я их предоставлю

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