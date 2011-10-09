Требуется нарисовать портрет девушки КАРАНДАШОМ! В лучшем виде :) Либо в фотошопе, либо скан рисунка в хорошем качестве. Требуется максимальная схожесть с фотографией! Сроки - 2 дня! Бюджет до 500 ...
Разработка иллюстраций
Разработка Илюстраций надо от вас сроки и бюджет и портфолио
вот пример илюстраций которая создана для обшего примера того что надо в итоге получить http://floomby.ru/content/k9rChhLxzE
в этом стиле что сделанно надо делать остальные илюстраций,придерживатся надо этого стиля
вот сообсвенно и сайт http://postimage.org/image/2c2sb6wys/
тематики илюстраций ,есть список предоставляемых услуг компаний я их предоставлю
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Заявки фрилансеров
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