Разработка иллюстраций

Разработка Илюстраций надо от вас сроки и бюджет и портфолио

вот пример илюстраций которая создана для обшего примера того что надо в итоге получить http://floomby.ru/content/k9rChhLxzE

в этом стиле что сделанно надо делать остальные илюстраций,придерживатся надо этого стиля

вот сообсвенно и сайт http://postimage.org/image/2c2sb6wys/

тематики илюстраций ,есть список предоставляемых услуг компаний я их предоставлю