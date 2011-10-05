Иллюстрация (фирменный персонаж)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт30 заявок437 просмотров

Добрый день,нужно создать персонаж для автомобильной компании,это должна быть машина-супер мен,этот персонаж будет использоваться во всей продукции,так же станет частью бренда,в идеях не ограничеваем.

будем рады сотрудничеству с креативным человеком!!

Пишите!

[email protected]

14 лет назад
Frui_tPlus
41 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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