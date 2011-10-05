Танцующие огоньки

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Закрыт4 заявки200 просмотров

На прикреплённом рисунке изображены огоньки, держащиеся за руки и танцующие вокруг детей.

Нужны такие огоньки, также танцующие по кругу, держащиеся за руки, но более реалистичные.

Они будут использованы в плакате по пожарной безопасности для детского сада.

Дети также будут сидеть в кругу и играть со спичками, но это будет фото, поэтому огни нужны более реалистичные.

14 лет назад
janasasha
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$150
7 дней

Заявки фрилансеров

veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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