Танцующие огоньки

На прикреплённом рисунке изображены огоньки, держащиеся за руки и танцующие вокруг детей.

Нужны такие огоньки, также танцующие по кругу, держащиеся за руки, но более реалистичные.

Они будут использованы в плакате по пожарной безопасности для детского сада.

Дети также будут сидеть в кругу и играть со спичками, но это будет фото, поэтому огни нужны более реалистичные.